Staat de toekomst van KV Kortrijk op het spel? Maleisische eigenaar komt eindelijk met nieuws naar buiten

KV Kortrijk kon zich dit seizoen op het nippertje handhaven in de Jupiler Pro League. Op extrasportief gebied gaat het echter niet zo goed in het Guldensporenstadion. Al lijkt er voor Vincent Tan geen vuiltje aan de lucht.

KV Kortrijk kon zichzelf dan wel redden, maar op extrasportief gebied hebben de Kerels dringend een kapitein nodig. De afgelopen weken kondigde niet alleen Bernd Storck zijn afscheid aan. In navolging van de coach trokken ook algemeen manager Matthias Leterme en voorzitter Ronny Verhelst de poort van het Guldensporenstadion achter zich dicht.

De reden was telkens - ook al werd het niet met zoveel woorden gezegd - dezelfde: onduidelijkheid over de toekomst. Het leek de voorbije maanden wel alsof Vincent Tan geen zin meer had om verder te schrijven aan zijn West-Vlaamse hoofdstuk. En dat terwijl de Maleisische eigenaar in 2015 (bij de overname, nvdr.) nog grootse plannen had met club én infrastructuur.

Statement... zonder nieuws

"Ik kan iedereen die met vragen zit geruststellen", reageert Vincent Tan bij monde van Ken Choo (CEO van Kortrijk, nvdr.) in Het Nieuwsblad op de geruchten rond de toekomst van de West-Vlaamse club. "Alles komt in orde. Binnenkort keer ik terug naar België en zal ik klaarheid scheppen over de toekomst."