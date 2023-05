Stand van zaken in dossier-Slimani: Algerijn heeft héél lucratieve aanbiedingen liggen, maar Anderlecht is om deze reden niét kansloos

Waar ligt de toekomst van Islam Slimani? RSC Anderlecht wil de Algerijn in Brussel houden, maar hij heeft voorstellen uit Saoedi-Arabië en Qatar in de schuif liggen. Al is paars-wit niét kansloos.

De onderhandelingen tussen RSC Anderlecht en Islam Slimani zijn al eventjes aan de gang. Jesper Fredberg leek lange tijd zijn slag thuis te halen en de Algerijn langer aan paars-wit te binden via een prestatiegericht contract. Maar toen kwam er meer interesse... Ook enkele Saoedische en Qatarese clubs hebben de prestaties van Slimani de voorbije maanden gezien. En het spreekt voor zich dat Anderlecht op financieel vlak niét kan concurreren met het woestijngeld. En ook voor de 34-jarige aanvaller kan het een laatste vetpot worden. Maar... de 89-voudig Algerijns international beseft ook héél goed dat Anderlecht zijn carrière opnieuw op het juiste spoor heeft gezet. De voorbije seizoenen passeerde Slimani in Frankrijk, Portugal en Turkije. De gelijkenis in dat parcours: een gebrek aan doelpunten. Meer loon en... één extra spits We willen maar zeggen: Anderlecht is niét kansloos tegen clubs uit het Midden-Oosten. Al zal Fredberg dan wel uit zijn pijp moeten komen op financieel vlak. En dat is een lastige knoop om te ontwarren: het salaris van Slimani moet omhoog, maar in het andere geval moet de Deen niet één, maar twee nieuwe spitsen zoeken.