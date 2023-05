'Anderlecht nabij oplossing: Nederlandse topclub kan hem inlijven, maar er is ook interesse uit Bundesliga'

RSC Anderlecht zal deze zomer heel wat werk te verrichten hebben op de arbeidsmarkt. En daar horen uiteraard ook een aantal uitgaande transfers bij.

Zo zijn er een aantal spelers waar nog een oplossing moet voor worden gezocht de komende weken en maanden.

Zo is er de zaak van Timon Wellenreuther. De derde doelman van paars-wit speelde dit seizoen bij een blessure van Justin Bijlow negen wedstrijden voor Feyenoord.

© photonews

In die negen wedstrijden pakten de Rotterdammers 25 op 27, waardoor de goalie van waarde was in de mogelijke titel voor Feyenoord.

In Rotterdam zijn ze heel tevreden van de doelman, dus zouden ze de aankoopoptie zeker kunnen lichten. Al is er nog meer interesse.

Bundesliga

Zo zou Wellenreuther ook naar Duitsland kunnen, want er zouden clubs uit de Bundesliga in hem geïnteresseerd zijn.

Dat geeft de keeper zelf aan in gesprek met Sport1. Een nieuwe uitleenbeurt ziet hij niet zitten, bij Anderlecht ligt hij nog tot juni 2024 onder contract.