OFFICIEEL: Anderlecht schudt geïnteresseerden voor raspaardje af en heeft beet

Er was dezer weken veel te doen over jonge talenten die van ploeg veranderden. RSC Anderlecht heeft nu wél eens raak geschoten.

RSC Anderlecht kondigde op de officiële kanalen trots aan dat het Amadou Diallo langer aan zich heeft weten te binden.

De 18-jarige flankaanvaller tekende zijn eerste profcontract op Neerpede en ligt zo de komende twee seizoenen onder zeil.

In het verleden was hij actief bij onder meer Union en Zulte Waregem, sinds 2018 traint hij mee bij paars-wit.

Dit seizoen maakte hij al zijn debuut in de Challenger Pro League bij de beloften van Anderlecht en scoorde hij al zijn eerste profdoelpunt.

In totaal speelde de winger al 86 minuten in de Belgische tweede klasse. De komende twee seizoenen is het plan dat hij aan meer minuten zal komen.

Of de A-kern op korte termijn een optie is? Dat zal van de ontwikkeling van de jongeling afhangen. Alle geïnteresseerden grijpen alvast (voorlopig) achter het net.