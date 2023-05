Enkele jonge dribbelaars in België: Verschaeren scoort hoog, ook Eupen en Zulte Waregem vertegenwoordigd

CIES Football Observatory (Centre International d'Etude du Sport) bracht opnieuw een interessante lijst naar buiten. Het stelde een lijst op van 100 beste dribbelaars onder de 23 jaar.

Daarbij werd rekening gehouden met de frequentie, het percentage van succesvolheid en het sportieve niveau van de tegenstanders en de teamgenoten. De Braziliaan Vinicius Junior kwam als nummer één naar voor, al is slechts 50% van zijn dribbels geslaagd.

In de lijst staan ook enkele spelers uit de Belgische competitie. Simon Adingra (Union) is daarbij de beste met een dribbel om de 20 minuten met een slaagpercentage van zo'n 51,5%. De sterkte van de tegenstanders en zijn teamgenoten van 0,67 trekt zijn indexscore wat naar beneden.

Ook Yari Verschaeren (Anderlecht) staat in de lijst, met een dribbel om de 30 minuten, maar wel met een slaagpercentage van 68,8%, waarmee hij op plek acht staat in die categorie.

Er staan nog twee andere spelers uit de Jupiler Pro League in de lijst met Konan N'dri (Eupen) en Alieu Fadera (Zulte Waregem). N'dri zit aan 56,2% geslaagde dribbels, Fadera zit aan 52.6%. Hun index wordt nog wat meer naar beneden getrokken door de sterkte van de tegenstanders en hun ploegmaats.

Top U2⃣3⃣ dribblers 🌐 as per exclusive @CIES_Football Index based on frequency, success rate of dribbles (@Wyscout) & sporting level of matches played

1. @vinijr 🇧🇷 (@realmadrid)

2. #AngeloGabriel 🇧🇷(@SantosFC)

3. @JamalMusiala 🇩🇪 (@FCBayern)

Top 💯 👉 https://t.co/b3QrdejHam pic.twitter.com/HyDnDdEzm2