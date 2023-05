Alweer een verloren seizoen voor Mile Svilar: de klokt tikt en de betere carrièreplanning van Verbruggen

Mile Svilar (23) heeft er alweer een verloren seizoen opzitten. Als hij nog echt een carrière wil uitbouwen, dan moet de Serviër dringend aan spelen toe komen.

Mile Svilar vertrok zes jaar geleden, op zijn 17de al, bij Anderlecht. De jonge Svilar was te ongeduldig om zijn kans af te wachten en vertrok richting Benfica. Daar werd hij de jongste doelman ooit in de Champions League, maar flaterde in dezelfde match ook nog.

Bij de hoofdmacht van Benfica kwam Svilar daara nog amper aan de bak, bij Benfica B speelde hij wel veel in de Portugese tweede klasse, uiteindelijk zelfs 56 matchen. Maar echt een kans bij Benfica kreeg hij niet meer.

Ook bij Roma geen kansen

Hij kon er wel bijtekenen, maar verkoos afgelopen zomer om toch naar AS Roma te trekken. Maar ook daar speelde Svilar maar één match dit seizoen, in de Europa League tegen Ludogorets in september. Mourinho koos steevast voor de ervaren Rui Patricio.

Patricio is dan wel al 35 en aan zijn laatste jaren bezig, toch zal Svilar snel zijn kans moeten grijpen. Eind augustus wordt hij al 24. Ergens echt een seizoen vaste doelman worden lijkt stilaan noodzakelijk te worden.

Met Bart Verbruggen heeft Anderlecht nu een gelijkaardig talent als Svilar in handen. De Nederlander kon naar Burnley, maar bleef bij Anderlecht en kreeg uiteindelijk zijn kans. Na een klein half seizoen zit Verbruggen nu al aan meer matchen in de hoofdmacht van een ploeg dan de drie jaar oudere Svilar.

Qua carrièreplanning lijkt Verbruggen nu al beter gekozen te hebben dan Svilar. Net als heel wat andere jongeren die vroeg vertrokken bij Anderlecht is de snelle keuze voor het buitenland meestal niet de beste of zelfs nadelig.