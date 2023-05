Geeft Union SG de titel al op? Bart Nieuwkoop doet bedenkelijke uitspraak

Union SG opende de play-offs met een valse noot. Het verloor met 0-2 in eigen huis van Royal Antwerp FC.

Tien dagen zonder match had duidelijk zijn invloed op de troepen van Karel Geraerts. Union SG stond in de eerste helft nergens tegen Royal Antwerp FC en kreeg twee doelpunten om de oren. Een klap die het nooit meer te boven kwam.

Zaterdag speelt Union SG op bezoek bij Club Brugge. Als het daar verliest en Genk pakt de zege op Antwerp, dan staan Karel Geraerts en co al zes punten achter op de leider. Dan lijkt de titel helemaal weg.

Bart Nieuwkoop lijkt dat niet meteen te beseffen, of geeft men de titel al op bij Union SG? “Ik weet niet of we zaterdag echt al moeten winnen, daar wil ik me nog niet mee bezighouden”, zegt hij bedenkelijk bij Het Nieuwsblad.

Blijkbaar is en goede wedstrijd brengen nu plots wel belangrijker dan de drie punten pakken. “We moeten er zaterdag gewoon weer staan en onze rug rechten. Dat de wedstrijd zo vroeg al komt? Dat zijn we al gewend, we hebben al vaker getoond dat we dat aankunnen.”