Samatta zit nog met onzekerheid over toekomst bij Genk: "Ik zal niet teleurgesteld zijn"

Ally Samatta is boven water gekomen na het vertrek van Paul Onuachu. Het duurde even voor hij zijn draai vond, maar nu is hij weer belangrijk voor het team. Maar wat is Genk met hem van plan?

Samatta werd in 2019 al eens kampioen met Genk en zou dat graag nog eens beleven. De vergelijking maken tussen de twee ploegen is wel moeilijk. "Hetzelfde geldt voor de trainers. Wat ik wel kan zeggen is dat Philippe Clement en Wouter Vrancken zonder twijfel de beste trainers zijn die ik in mijn carrière heb gehad", zegt hij in HBvL.

Samatta wordt gehuurd van het Turkse Fenerbahçe, maar Genk heeft wel een aankoopoptie. Over een verlengd verblijf is er wel nog niet gesproken. "Ik wil heel graag blijven, maar de beslissing is nog niet genomen”, klinkt het. “Er is sowieso geen haast bij."

"De focus ligt nu volledig op de titelstrijd. Ik wil eerst kampioen worden, daarna zien we wel wat er gebeurt. Of ik teleurgesteld zal zijn als ik niet kan blijven? Nee. Omdat ik weet dat ze hier van me houden en de beslissing niet persoonlijk zal zijn.”