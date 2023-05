Tissoudali zijn kar is helemaal gekeerd in vergelijking met relaas van vorige zomer: "Ik wou altijd blijven"

Het had nogal wat voeten in de aarde vooraleer KAA Gent en Tarik Tissoudali tot een contractverlenging kwamen. Eerst wou de smaakmaker immers absoluut vertrekken. Na zijn blessure is dat een heel ander verhaal geworden en denkt hij er zelfs over om zijn carrière af te sluiten in de Ghelamco Arena.

Tissoudali zal wel de concurrentie moeten aangaan met het duo Cuypers-Orban. “Welk alternatief heb ik? Ik ga sowieso niet weg”, zegt hij in Het Nieuwsblad. “Nee, ik denk niet dat we met ons drietjes kunnen voetballen. Dat is wel heel offensief en dus niet zo realistisch, denk ik." Vorige zomer leek hij absoluut weg te willen, maar nu klinkt het relaas helemaal anders. “Het was altijd mijn intentie om te blijven. Ik zou ook nooit naar een andere Belgische club gaan. Uit respect voor AA Gent, maar ook omdat ik enkel in het buitenland echt een stapje hogerop kan maken, denk ik. Dat speelt nu totaal niet." Tissoudali zal ook niet meer snel vragen om een transfer na zijn contractverlenging tot 2026. "Dan ben ik er 33. Op die leeftijd denk je misschien wel eens aan een lucratieve transfer. Waarom niet naar een club in het Midden-Oosten of zo, maar waarom zou ik vertrekken als ik me dan nog altijd goed voel in Gent?”





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Standard - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.