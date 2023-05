Van Bommel noemt Belg nog altijd de beste waar hij mee samenspeelde, maar... "Tegenwoordig mag dat niet meer"

Mark van Bommel en Luc Nilis zijn ooit ploeggenoten geweest bij PSV. De huidige spitsentrainer van Genk - tegenstander van Antwerp dit weekend - is volgens de Nederlander nog altijd de beste waar hij ooit mee samenspeelde. En dat wil wat zeggen...

Van Bommel speelde in zijn carrière met Messi, Ronaldinho, Ribéry, Ibrahimovic... Maar de beste voetballer waar hij mee samenspeelde, is volgens hem Luc Nilis. Eerder zei de Braziliaanse Ronaldo dat ook al.

“Ik zou liegen als ik zou zeggen dat dat me niks doet”, aldus Nilis in Het Nieuwsblad. “Misschien romantiseert hij het een beetje - Mark was jong (23, red.) , ik zat op mijn hoogtepunt… Ik kan toch niet zeggen dat ik inderdaad de beste was?”

Van Bommel kan dat wel. De traptechniek van Nilis was ongeëvenaard. Dat zie je nu amper nog. Nilis weet ook waarom. “Ik trapte elke week honderd vrije trappen na training. Tegenwoordig mag dat niet meer, uit vrees voor overbelasting. Data, hé.

“Net daarom zou ik tegenwoordig niet meer mogen spelen. (grijnst) Die intensiteit, zelfs tijdens de week… Die fysieke waarden haalde ik niet, hoor.”