De keuze was snel gemaakt: "De match tegen Anderlecht was mental"

Marlon Fossey werd in Amerika geboren, maar verhuisde op vierjarige leeftijd met zijn gezin naar het eiland Jersey. In 2009 sloot hij zich aan bij Fulham, nadat hij op een toernooi ontdekt werd.

Hij debuteerde bij Fulham, na twee uitleenbeurten, in augustus vorig jaar, maar een maand later tekende hij voor drie seizoenen bij Standard. Over één ding is hij ongelofelijk te spreken bij de Rouches.

Het Belang van Limburg legde hem de vraag voor of hij voor Europees voetbal met Standard kiest, of toch liever in de Premier League met Fulham zou spelen.

“Europees met Standard. In Europa ga je geen stadion vinden met een betere sfeer dan die op Sclessin, ook niet in de Premier League”, klinkt het.

Een wedstrijd gaf daarbij de doorslag. “Vooral de thuismatch tegen Anderlecht was mental. Dat was mijn 'Welcome to Belgium'-moment. Ik kan me alleen maar inbeelden hoe intens de sfeer moet zijn voor een Europese wedstrijd.”

Het ziet er dan ook niet naar uit dat Fossey snel zal vertrekken op Sclessin. “Het is door die passie dat ik voor Standard heb gekozen. Na één thuismatch wist ik het: dit is dé club voor mij.”