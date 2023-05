Rik De Mil heeft niet mis te verstane boodschap over transfer van Noa Lang

Noa Lang speelde zich dit seizoen meer dan eens in de kijker bij Club Brugge. Rik De Mil is dan ook duidelijk over een transfer voor de Nederlander.

Rik De Mil ziet een toptransfer voor Noa Lang deze zomer perfect haalbaar, alleen is het afvragen of Club Brugge wel het bedrag zal krijgen dat ze heel graag willen voor hem. Een toptransfer, niets staat dat in de weg, zo oordeelt trainer Rik De Mil. “Niets. Alleen standvastigheid in zijn prestaties. Daar maakte hij de laatste weken werk van. Net als de positie op het veld waar hij het verschil kan maken”, klinkt het in Het Nieuwsblad. Na de match op Genk las De Mil hem de levieten. En daar bleef het niet bij. “Noa is wel stappen aan het zetten. Ik heb hem woensdag uitgebreid gesproken over Genk. Hij moet Noa Lang blijven, niemand mag hem veranderen. Net daarom is hij zo'n grote speler.” Het komt erop neer de koelheid te bewaren, zo oordeelt De Mil nog. “Hij mag het oneens zijn met een ref en daarop reageren, zolang hij de koelheid heeft om er bij de volgende bal weer te staan. Maar als die slecht is, dan heeft de rest gewonnen en beloont hij zichzelf niet.”