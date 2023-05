Toptalent Anderlecht lijkt dan toch niet te blijven op Neerpede: meteen Nederlandse, Franse en Schotse kapers op de kust

De situatie bij RSC Anderlecht doet heel veel clubs uitkijken om straffe zaken te doen. Een jongeling zou nu alsnog willen vertrekken.

De voorbije maanden leek Noah Sadiki klaar om zichzelf te lanceren bij paars-wit. Hij wilde het eerst via de Futures maken en dan tot het A-elftal schoppen.

Ondertussen lijkt de liefde tussen speler en club een beetje aan het bekoelen, want in de wandelgangen wordt nu plots gezegd dat Sadiki niet weigerachtig zou staan voor een vertrek.

De polyvalente speler heeft inmiddels al een marktwaarde van 1,5 miljoen euro volgens Transfermarkt, maar zal mogelijk meer opleveren.

Afgelopen winter was er al de nodige interesse voor de 18-jarige speler van RSC Anderlecht, mogelijk komt het deze zomer tot een transfer.

Vele geïtnteresseerden

Rangers, Lille en PSV Eindhoven waren bij de gegadigden. Die laatste zouden het gaan halen in de strijd om het Anderlecht-talent.

Bij Anderlecht is de optie in het contract gelicht, waardoor hij in principe tot juni 2024 onder contract ligt. De geïnteresseerden zullen dus moeten dokken.