Ontknoping sneller dan verwacht? "Dan mogen ze het titelfeest voorbereiden"

Royal Antwerp FC is de nieuwe leider in de Jupiler Pro League. Ze wonnen zondag de topper van KRC Genk.

Volgens analist Patrick Goots ziet Royal Antwerp FC door de zege tegen KRC Genk al één concurrent voor de titel uitvallen. “Genk is al lang niet meer de ploeg van de eerste maanden, zéker niet buitenshuis. Het creëerde moeilijk kansen, het gevaar kwam vooral via vrije trappen en corners”, zegt Goots aan Het Belang van Limburg.

Daarnaast heb je ook duidelijk het beeld dat Antwerp op de juiste kruissnelheid geraakt. De matchen van Genk tegen Union SG moeten in principe bepalen wie nog overblijft om The Great Old het moeilijk te maken.

“Antwerp speelt nu twee keer tegen het uitgetelde Club Brugge en krijgt opnieuw een hele week om zich voor te bereiden. Houdt het ook volgende zondag de drie punten thuis, dan mogen ze in Deurne Noord stilaan een titelfeest voorbereiden.”