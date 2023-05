Jan Vertonghen gespot in wel héél bont en vreemd gezelschap

Dat Jan Vertonghen momenteel in vakantie is, is geen geheim. Dat hij daarvan gebruik maakte om in de Giro Remco Evenepoel te gaan aanmoedigen eveneens niet. Maar vandaag werd hij wel in heel vreemd gezelschap gespot.

Vertonghen bekeek de eerste rit met aankomst bergop met Patrick Lefevere. Op zich nog niet zo vreemd, want de manager van Soudal-Quick.Step is natuurlijk de baas van Evenepoel en Vertonghen is er op diens uitnodiging. Maar ook Average Rob stond naast hem. Zijn echte naam is Robert Van Impe, maar als Average Rob maakt hij sinds 2015 humoristische posts op sociale media die vaak viraal gaan. Momenteel is hij samen met zijn broer, Arno a.k.a Arno The Kid, bezig zich om te vormen tot triathlon-atleten en ze willen binnenkort een Iron Man mee doen. Hij krijgt dan ook tips van jongens als Evenepoel. the boys 🇮🇹 #Giro pic.twitter.com/cRa3GyTMc5 — Average Rob (@AverageRob) May 9, 2023