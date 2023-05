'Club Brugge blijft vol inzetten op ex-target Anderlecht in zoektocht naar opvolger Vanaken'

Een paar jaar geleden stond hij al in de belangstelling van RSC Anderlecht, maar uiteindelijk kwam het niet tot een deal. Nu is Club Brugge op de proppen gekomen en hen is het menens.

Club Brugge heeft de jacht geopend op Armin Gigovic. Dat liet het Deense Bold vorige week al weten. Gigovic staat nog steeds te boek als een toptalent in Zweden en maakt ook indruk in Denemarken. Momenteel is de 21-jarige middenvelder op huurbasis uitgeleend aan Midtjylland door het Russische Rostov. In Rusland staat hij nog tot 2025 onder contract. De Deense topclub wil hem na zijn huurbeurt ook graag langer aan zich binden. In 2020 stond Gigovic in de belangstelling van RSC Anderlecht. Nu is het Club Brugge echter menens. Ze zijn op zoek naar extra stootkracht op het middenveld - wat meer onderlinge concurrentie voor Hans Vanaken ook volgens Het Laatste Nieuws. Prioriteit Ook Abdelkahar Kadri werd in die optiek al genoemd als mogelijke spelmaker, maar Gigovic lijkt toch de prioriteit te gaan worden. Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe zullen deze zomer sowieso de transfermarkt opmoeten om op verschillende plaatsen te versterken. Er zullen ook flink wat vertrekkers zijn - zoals Noa Lang - die moeten worden vervangen.