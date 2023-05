Jonge Belg ten prooi aan ander land? Familie heeft duidelijke reactie in huis

Ameen Al-Dakhil werd kampioen bij Burnley en Vincent Kompany en dat is niemand ontgaan. Ook zijn land niet.

Momenteel is de ex-speler van Standard belofteninternational voor België. Maar gaat hij ook de Rode Duivels halen? Dat is nog een andere vraag.

De Irakese voetbalbond kwam alvast met een charmeoffensief. Zij willen volgens onze informatie snel uitpakken met de speler en hem snel een A-cap met inzet geven, waardoor hij vast zou komen te liggen.

Irak

De 21-jarige speler is geboren in Bagdad, waar hij tot zijn vijfde ook woonde. De Irakese voetbalbond had ondertussen al een gesprek met zijn vader.

Het zou al zover kunnen zijn de volgende wedstrijden in de kwalificatie voor het WK en de Asian Cup. "Er wordt veel gezegd op de sociale media", aldus de familie van de speler in Het Nieuwsblad.

"Het gaat over druk die wordt gezet door de Irakese voetbalbond." Volgens de familie heeft de speler nog niet besloten voor welk land hij wil spelen.