Vanhaezebrouck doet opzienbarende voorspelling naar volgend seizoen toe

KAA Gent heeft een comfortabele voorsprong van vijf punten op Standard en Cercle Brugge. Maar om die te behouden zouden ze best toch niet verliezen van de Vereniging dit weekend. Al doen beide coaches wel hun best om elkaar op een piëdestal te zetten.

Vanhaezebrouck zou zelfs interesse hebben om een paar spelers van Cercle over te nemen. Over Charles Vanhoutte doen er al geruchten de ronde... “Cercle heeft veel jonge en energieke spelers. Ze spelen telkens met een hoge intensiteit en koppelen dat aan modern voetbal. Het is een ploeg voor de toekomst. Als het zijn kern kan behouden, strijden ze volgend jaar mee voor play-off 1", was Hein duidelijk bij Het Nieuwsblad.

En Vanoutte? “Ik spreek niet over spelers die er niet zijn, maar er zijn wel een paar Cercle-spelers die ik graag naar hier zou zien komen. Wij hebben met Hong, Cuypers en Samoise ook spelers met veel energie. Dat zijn types die mee kunnen gaan in zo’n flow."

Miron Muslic strooide met lof naar Vanhaezebrouck en de coach van Gent deed dat op zijn beurt ook. "Muslic is iemand die een idee kan overzetten op een groep. Hij doet het voortreffelijk bij de club. Ik heb een goede verstandhouding met hem. We hebben er het laatste nog niet van gezien."