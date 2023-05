Peter Vandenbempt maakt de rekening van Axel Witsel op: "Het zou fout zijn"

Axel Witsel besliste om een punt te zetten achter zijn carrière als international. Analist Peter Vandenbempt laat zijn licht op de zaak schijnen.

De beslissing van Axel Witsel om niet meer voor de nationale ploeg te spelen kwam niet meteen als een verrassing. “Het was zeer tekenend dat Tedesco hem niet opgeroepen had. En als je dan ziet hoe zijn opvolgers hem daar vervangen hebben, zag je dat de evolutie zich al ingezet had”, zegt Peter Vandenbempt bij Sporza.

Volgens de analist had Witsel maar al te goed door dat hij er ook volgende keer niet bij zou zijn. De twee overwinningen in de eerste matchen onder bondscoach Domenico Tedesco zouden de Duitser zeker niet van gedacht doen veranderen en daarom hield Witsel de eer aan zichzelf, om het geen tweede keer mee te maken om niet opgeroepen te worden.

“Een groot verlies is het niet meer. Hij zou niet meer opgenomen worden in de selectie van de Duivels. Zijn afscheid zou op die manier onopgemerkt voorbij kunnen gaan, maar het zou zeer fout zijn om de verdienste van Witsel bij de nationale ploeg te minimaliseren”, gaat Vandenbempt verder.

Zijn afscheid kwam niet onverwacht en had voor Vandenbempt ook zijn redenen. “Hij was in de gouden jaren van de Rode Duivels een enorm belangrijke pion, maar die positie werd steeds moeilijker verdedigbaar. Het voetbal evolueerde, maar Witsel bleef dezelfde speler.”