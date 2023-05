De Mil zegt waar het op staat over slecht seizoen Club Brugge maar benadrukt ook iets: "Daar ben ik het niet mee eens"

Het is afwachten tot wat het Club Brugge van Rik De Mil nog in staat zal zijn tegen Antwerp. De coach van blauw-zwart wil wel één en ander op punt stellen.

Uiteraard moest hij al vaak horen dat Club Brugge een slecht seizoen speelt. "Wij erkennen dat. We hebben dat al vaak gezegd en steken dat niet weg. Als je ziet dat wij onze doelstelling om kampioen te spelen niet gaan halen en twee trainers ontslaan, kunnen we moeilijk zeggen dat we een goed seizoen achter de rug hebben."

Halfvol of halfleeg

De Mil wil echter niet altijd op dezelfde nagel kloppen. "Het is altijd het verhaal van een halfvol of een halfleeg glas. Op een bepaald moment trek je een streep eronder en kijk je vooruit. Uit een moeilijk seizoen probeer je het maximale uit te halen. Sinds ik overnam, hebben we dat proberen doen."

Met eerst die strijd voor het laatste ticket voor play-off 1 die losbrak. "Er wordt gezegd dat we geluk hadden om play-off 1 te halen, of dat het door een mirakel of door Gent kwam. Daar ben ik het gewoon niet mee eens. Dat is naar de negatieve kant kijken. Als wij onze kansen afmaken in Kortrijk en Westerlo, zit Gent sowieso niet in play-off 1."

Mentaal scherp gebleven

"Omgekeerd heeft Gent zijn kansen niet afgemaakt tegen Oostende", beseft De Mil ook wel. "Wij zijn mentaal heel scherp gebleven. Ik zie het glas altijd een klein beetje halfvol. Al ga ik dus niet stellen dat het een mooi seizoen is."

De waardeverhoudingen lijken duidelijk. "De play-offs kennen geen geheimen: de andere drie ploegen hadden meer dan zeventig punten en wij stonden daar ver onder. Die ploegen hebben een heel jaar gebouwd naar dit moment en onze tijd is veel korter geweest." Blijven groeien is de boodschap, ook dus in het treffen met Antwerp.