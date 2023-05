Ex-speler Club Brugge op 58-jarige leeftijd overleden in ongeval

De jonge garde zal zich hem waarschijnlijk niet meer herinneren. Serge-Didier Kimoni, gewezen prof bij onder meer Club Brugge en Seraing, is zaterdag echter om het leven gekomen bij een ongeval.

Kimoni groeide op in Luik en begon zijn carrière bij Seraing (waar hij later nog twee keer terugkeerde). Tussen 1987 en 1990 speelde hij ook drie seizoenen voor Club Brugge, waar hij regelmatig in de basis stond. Hij veroverde er in zijn eerste seizoen onder Henk Houwaert de titel en werd als rechtsachter gevreesd voor zijn aanvallende impulsen.

Hij stopte in 2005 in de lagere reeksen. Intussen is bekend geworden dat hij in een ongeval om het leven kwam.

Wij bij Voetbalkrant willen ons diep medeleven met de familie en naasten van Serge Kimoni meegeven.