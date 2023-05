Hebben Manchester United, Tottenham, Inter, Sevilla en Lille zich te laat gemeld in Gent? 'Europese topclub is concreet en zit al rond de tafel met Orban'

KAA Gent moet zich voorbereiden op een vertrek van Gift Orban. De 20-jarige Nigeriaan voetbalt sinds januari in de Ghelamco Arena, maar de topclubs staan inmiddels in de rij.

Volgens Het Nieuwsblad is het lijstje geïnteresseerde topclubs heel lang. Manchester United, Lille OSC, Tottenham Hotspur, Sevilla FC, Internazionale FC en Borussia Dortmund wierpen reeds lijntjes uit naar Gift Orban.

Maar er is ook concreet nieuws. Chelsea FC bereidt immers een bod voor om de Nigeriaan naar Londen te halen. De Engelse topclub is in volle wederopbouw en wil met Orban het risico niet nemen dat ze een toekomstige Europese topper laten schieten.

Uitleenbeurt?

Bovendien lijkt een transfer naar Chelsea geen onlogische keuze. Zijn makelaarskantoor (PMG, nvdr.) onderhoudt immers goede banden met de Londense topclub. Al is er nog een discussiepunt: Chelsea denkt ook meteen aan een uitleenbeurt, terwijl de Nigeriaan meteen wil schitteren op Stamford Bridge.