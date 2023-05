Marc Degryse duidt het grote probleem van KRC Genk aan: "En toen was dat niet het geval"

KRC Genk zit in de hoek waar de klappen vallen. Het verloor nu ook van Union SG en staat daardoor maar derde meer.

Daar waar Royal Antwerp FC de goede richting uitgaat loopt het bij KRC Genk helemaal fout. De laatste zeven uitwedstrijden wist de ploeg van Wouter Vrancken niet meer te winnen. Ook het spel lijdt enorm aan kwaliteitsverlies.

“Heel het seizoen speelde Genk aantrekkelijk en offensief voetbal, daar blijft nu niet veel meer van over”, is Marc Degryse in Het Laatste Nieuws heel erg duidelijk. En de reden daarvoor is volgens de analist niet ver te zoeken.

“De problemen zijn gekend wat mij betreft. De spits zit zelden in de wedstrijd, ofwel Samatta, ofwel Tolu. Ze zullen het niet graag horen, maar dit is niet zoals het was met Onuachu”, is Degryse heel erg duidelijk.

Er lijkt haast een mirakel nodig om het tij nog te keren. “Ik schrok ook van de uitspraken van voorzitter Croonen. Dat het seizoen ook geslaagd is als Genk geen kampioen wordt. Dat is toch een rare uitspraak als je een heel seizoen op kop staat? Dan gooi je eigenlijk al de handdoek en zo speelt de ploeg ook op dit moment.”