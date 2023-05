Bormans laat weten hoeveel ze willen voor Boniface, Union mikt op absolute jackpot

In de Jupiler Pro League kijkt iedereen verlekkerd naar Victor Boniface, maar eveneens weten ze dat de 22-jarige spits geen spek voor hun bek is. Hij verlaat zo goed als zeker Union SG deze zomer voor een buitenlandse club. Maar dan zal er eerst wel véél geld geboden moeten worden.

Boniface was dit seizoen al goed voor 21 goals en 11 assists in 52 matchen voor Union. Het Nigeriaanse powerhouse is echter nog zoveel belangrijker in het samenspel. Tevens houdt hij constant twee of drie verdedigers aan de praat.

Het maakt dat er deze zomer veel interesse in hem zal zijn. CEO Philippe Bormans zal ook niet tevreden zijn met een slordige 15 miljoen euro.

"Dat denk ik niet. Boniface heeft een sterk profiel. Alle grote competities volgen hem. Een transfer is nu niet aan de orde. Deze zomer zullen we zien wat er op tafel komt. En er zal héél wat op tafel komen", zegt hij in De Morgen.