Drie 1A-clubs willen assistenkoning voor schijntje weghalen uit 1B

De transferperiode is officieel nog niet bezig, maar uiteraard zijn alle clubs hun huiswerk al aan het maken. In 1B blijkt er zo een wel heel populaire speler rond te lopen.

Het gaat om Guillaume De Schryver, speler van Lierse Kempenzonen. Die werd dit seizoen de assistenkoning in de Challenger Pro League met in totaal elf stuks. De aanvallende middenvelder voegde daar ook nog zes goals aan toe.

Volgens onze informatie zijn er drie 1A-clubs uit de middenmoot die hem in het vizier hebben en graag zouden binnenhalen. En dat mag geen probleem vormen, want de 26_jarige heeft een afkoopclausule van 50.000 euro in zijn contract staan.