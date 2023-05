Er wordt opnieuw een bommetje gedropt op Anderlecht: 'Er is géén nieuwe kapitaalverhoging'

RSC Anderlecht voert een nieuwe kapitaalverhoging door. Op die manier kan Jesper Fredberg de transfermarkt op. Maar niet iedereen is overtuigd van die kapitaalverhoging. Is het een PR-stunt?

Volgens HUMO is het zelfs een heus rookgordijn. Het weekblad stelt dat een deel van de vorige kapitaalverhoging nog moest worden opgehaald. Die injectie probeert Wouter Vandenhaute te verkopen aan de achterban als een nieuwe kapitaalinjectie.

Nog volgens het weekblad is het de voorzitter van Anderlecht die alles en iedereen om de tuin wil leiden. "Bij de vorige kapitaalverhoging werd afgesproken om maar een kwart meteen op te halen. Anderlecht had namelijk hoog ingezet", klinkt het. "Vandenhaute besloot echter om meteen over de volledige 42 miljoen euro te communiceren."