Union-CEO over mogelijk vertrek van Geraerts: "Of we hem kunnen houden? Daar kan ik nu niét op antwoorden"

Union SG strijdt volop mee voor de Belgische landstitel. Net als vorig seizoen moeten de Brusselaars vrezen voor een leegloop na het seizoen. Al ligt Philippe Bormans daar niet van wakker.

“Vorig seizoen moesten we ons team ook al volledig heropbouwen én het is gelukt”, aldus Philippe Bormans in Het Laatste Nieuws. “Vier jaar geleden vertrok Youssoufou Niakaté naar de woestijn, verbrak Saïf Selemani zijn contract met de Wet van ‘78 én werd onze coach (Luka Elsner, nvdr.) weggehaald door Amiens SC. Op zo’n momenten voel je je heel klein. We hebben iets meegemaakt, maar daardoor kunnen we tegen een stootje.”

Niet alleen de spelers staan in de belangstelling, maar ook aan de mouw van Karel Geraerts wordt getrokken. De coach kan naar Club Brugge, maar ook enkele buitenlandse clubs hebben hem opgemerkt. “Of we hem aan boord kunnen houden? Dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden. Hij is al vier jaar bij ons en we zijn nog niet op elkaar uitgekeken. Het charmeert ons dat er zoveel interesse is.” (grijnst)

Victor Boniface? We zullen zien wat er deze zomer op tafel zal komen. En er zal héél wat op tafel komen

Victor Boniface lijkt dan wel weer een zekerheid aan uitgaande kant. De aanvaller speelde zich in de kijker en zal het record van Union scherper stellen. “Vijftien miljoen euro is alleszins niet genoeg om hem weg te plukken”, besluit Bormans. “Victor heeft een heel sterk profiel, hé. De clubs uit alle grote competities volgen hem. Deze zomer zullen we zien wat er op tafel komt. En er zal héél wat op tafel komen.”