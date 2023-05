Nieuwe trainer van STVV kondigt meteen grote verandering aan

STVV stelde dinsdag Thorsten Fink voor als nieuwe trainer. Hij wil alvast iets fundamenteels veranderen aan de spelerskern.

Enkele jaren geleden was Thorsten Fink nog aan de slag bij Vissel Kobe in Japan. Die passage helpt hem nu aan de job van trainer bij STVV, dat in handen is van Japanse eigenaars.

De omgang met het bestuur zou nu veel vlotter moeten lopen dan in het verleden. Japanse speler zullen belangrijk blijven bij de Kanaries, maar Fink wil toch een grote verandering doorvoeren. “Ik hoop enkele Japanners naar hier te kunnen halen”, vertelt de Duitser aan Sporza. “Maar zeker ook genoeg Belgen. Ik wil meer dan enkel zes Belgen die de hoop vullen.”

Vanuit een defensieve organisatie wil hij vooral vanuit balbezit kunnen spelen. “Ik wil de juiste spelers om ook op de tegenaanval gevaarlijk te kunnen zijn. Maar ik ben in ieder geval een ander type trainer dan Hollerbach. En ik wil vooral realistische ambities voor volgend seizoen. Eindigen tussen de zesde en de twaalfde plaats zou mooi zijn.”