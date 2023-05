Joris Kayembe herinnert zich één iets bijzonder goed van toen hij tegen KRC Genk speelde

Joris Kayembe speelt de volgende drie seizoenen bij KRC Genk. Hij komt over van Sporting Charleroi.

KRC Genk en Sporting Charleroi kondigden woensdag de transfer van Joris Kayembe aan. Hoewel hij nog voor een jaar een optie had bij de Carolo’s deden zij niet moeilijk, maar kwam er toch nog een transfersom aan te pas. Head of Football Dimitri de Condé liet op de website van KRC Genk weten dat de club Kayembe al een tijdje op zijn verlanglijstje had.

“Joris is de verpersoonlijking van onze voetbalfilosofie met aantrekkelijk en aanvallend voetbal dat we doorheen heel de club uitdragen. Ik hoop dat hij zich onder de vleugels van Wouter verder kan ontwikkelen als speler en zich helemaal zal kunnen uitleven in onze attractieve speelstijl”, klinkt het.

Kayembe heeft zelf alvast één iets onthouden van toen hij tegen Genk speelde. “De aanvallende speelstijl spreekt me enorm aan. Ik herinner me van tijdens de wedstrijden hier vooral de vlammen achter de goal wanneer Genk een doelpunt maakt. Ik kijk ernaar uit om ze zelf mee te doen branden wanneer we volgend seizoen de netten doen trillen.”