Zo hard kraakt de Spaanse pers Real Madrid af na debacle in Champions League

Real Madrid ging woensdagavond met de billen bloot in de Champions League. Het verloor met 4-0 van Manchester City en zag een nieuw finaleticket aan zijn neus voorbijgaan.

Real Madrid was een vogel voor de kat in Manchester. Het mag zelfs blij zijn dat het maar 4-0 werd. Het had veel erger kunnen lopen en dat had het uitsluitend te danken aan doelman Thibaut Courtois.

“Het was waarschijnlijk een van de beste prestaties van de Belgische doelman sinds hij bij Real Madrid werkt. Het was een wedstrijd waarin hij zich moest laten zien en dat deed hij ook echt”, klinkt het bij het Spaanse Marca.

Maar veel hulp kreeg de Rode Duivel echter niet. “Het probleem is dat hij in Manchester in de steek werd gelaten door z’n ploegmaats. De rest van de ploeg faalde rampzalig. Militao gaf een goal weg, Modric was een schim van zichzelf en werd gewisseld, Valderde was de hele wedstrijd de weg kwijt, Vinicius geraakte niet los van Walker, Benzema bevestigde dat dit niet zijn jaar is, Rodrygo droeg niets bij en Camavinga is geen linksachter.”

Courtois kreeg ondanks vier tegengoals een 9 op 10. “Door hem werd het geen grotere nederlaag. Nogmaals was Courtois de beste man bij Real, hij kon de glorietocht van City toch even uitstellen”, klinkt het nog.