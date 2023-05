Eén man houdt "schandalige" AZ-fans tegen, analisten spreken schande na aanval op families:

Heel Europa spreekt er schande over: een groep fans van AZ viel donderdag supporters van West Ham aan. Het was dan ook nog een familietribune.

West Ham was met 0-1 te sterk voor de Alkmaarders, die eerder Anderlecht uitschakelden. In de hoofdtribune van het AFAS Stadion braken op het einde van de wedstrijd rellen uit. Een groep Nederlandse fans vie de delegatie uit Londen aan.

Ze stuitten echter op een beer van een vent die hen boven aan de trap quasi op zijn eentje kon tegenhouden, zoals u op de video hieronder kan zien. De Engelse analisten hadden er achteraf geen goed woord voor over.

"Het is absurd. Belachelijk. Volwassen mensen, AZ-fans die de families van de spelers aanvallen, onze collega's. De UEFA moet ernaar kijken, er moet ook naar AZ gekeken worden", aldus Joe Cole bij Sky Sports. "De fans komen daar klappen uitdelen, mannen met bivakmutsen. Voetbal moet veilig zijn voor families. Spoor deze mensen op en geef ze een levenslang stadionverbod."

Zelfs Robin van Persie was kwaad. "De familie van West Ham-spelers mogen blij zijn, mogen het vieren. Dit is echt jammer. Het hoort bij voetbal dat er een winnaar en een verliezer is, maar dit had niet mogen gebeuren."