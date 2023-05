Elk nadeel heeft zijn voordeel voor Anderlecht? 'Ajax biedt Veldman concrete job aan, maar dan is er in Amsterdam géén plaats meer voor Kindermans'

Een vertrek van Robin Veldman bij RSC Anderlecht lijkt stilaan onvermijdelijk. AFC Ajax trekt aan de mouw van de assistent van Brian Riemer. En ook zijn functie in Amsterdam lijkt stilaan ingevuld.

We schreven eerder al dat AFC Ajax verregaande interesse heeft in Robin Veldman. Die interesse is ondertussen heel concreet. Maar vooral: de functie van de Nederlander is opvallend.

Ajax wil Veldman namelijk koppelen aan Casimir Westerveld. Dat melden de Nederlandse media. Het duo moet Saïd Ouaali opvolgen. Laatstgenoemde vertrekt als hoofd van de Amsterdamse jeugdopleiding.

© photonews

Slecht nieuws voor paars-wit? Misschien helemaal niet. Jesper Fredberg twijfelt aan de toekomst van Veldman in het Lotto Park. Bovendien lijkt deze wending een opportuniteit om Jean Kindermans wél aan boord te houden.

Geen plaats meer?

Ook Kindermans wordt in de ArenA genoemd als mogelijke opvolger voor Ouaali. De komst van Westerveld én Veldman kan er dus voor zorgen dat er toch geen plaats meer is voor het paars-witte opleidingshoofd in Amsterdam.