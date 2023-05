Jérémy Perbet troeft in extremis Teddy Chevalier af en reageert door emoties overmand

Club Luik heeft zijn seizoen op prima wijze weten af te ronden met een knappe zege tegen Knokke: 6-2. En dus wenkt een mooie toekomst.

Jérémy Perbet heeft met Club Luik het seizoen prima afgesloten. Er werd met 6-2 gewonnen en Perbut zorgde voor een hattrick.

"Een magnifiek seizoen? Als je ons parcours bekijkt zijn het zelfs twee magnifieke seizoenen de voorbije twee jaar", aldus Perbet tegen Walfoot.

"Dit was een prachtige apotheose met een heel knappe overwinning tegen Knokke. We zijn een ambitieuze club geworden;"

"Natuurlijk wilden we ook de titel pakken voor onze supporters, maar dit was een prachtig seizoenseinde. We hebben maar twee keer verloren dit seizoen en kunnen ons dus weinig verwijten."

31 goals

Perbet werd uiteindelijk topschutter met 31 doelpunten, eentje meer dan Teddy Chevalier. "Ik moet mijn ploegmaats bedanken", klonk het emotioneel.

"En het was ook een zotte toestand in ons stadion. Ik ben heel blij", aldus nog de goalgetter van Club Luik na de 6-2 tegen Knokke.