Laat Club Brugge droomkandidaat glippen? 'Standard zet offensief in en wil coach met dit voorstel in Luik houden'

Standard laat Ronny Deila niet zonder slag of stoot vertrekken. Club Brugge kan dan wel de aankoopoptie ophoesten, maar de Luikenaars gaan in de tegenaanval.

Sudpresse weet dat Standard Ronny Deila wil overtuigen om in Luik te blijven. 777 Partners kan de Noor dan wel geen extra miljoenen beloven om de transfermarkt op te gaan, maar een verbeterd voorstel om hem in Luik te houden zit er wel in. En daar heeft Deila oren naar.

Meer zelfs: het voorstel van de Rouches evenaart het loon dat Club Brugge wil betalen. En Standard is allesbehalve kansloos. Afgelopen weekend was het héél duidelijk dat Deila niet gediend is met de communicatie rond zijn eventuele overgang naar West-Vlaanderen.