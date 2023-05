Milan-coach neemt Belg opnieuw in bescherming na mislukt seizoen: "Meer moeilijkheden dan verwacht, maar we zijn overtuigd van zijn potentieel"

Het seizoen van Charles De Ketelaere bij AC Milan kunnen we moeilijk geslaagd noemen. Toch blijft zijn coach Stefano Pioli rotsvast overtuigd in hem.

"Hij heeft meer moeilijkheden gekend dan we hadden verwacht, maar we zijn overtuigd van zijn potentieel", neemt Pioli het voor DAZN opnieuw op voor zijn aanvallende middenvelder. "We lijken te vergeten dat geweldige spelers als Sandro Tonali en Rafael Leão ook problemen gekend hebben in hun eerste jaar. Wanneer een jong talent aankomt bij Milan, moeten we hem tijd geven om te groeien en zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving."

Akkoord, Milan staat er traditiegetrouw om bekend haar jonge spelers veel kansen te geven, maar de aanpassingsperiode van De Ketelaere duurt echter wel heel lang. De laatste weken komt de 22-jarige Belg zelfs amper nog van de bank bij Milan. Niet alleen Brahim Diaz, maar ook Ismaël Bennacer staan in de pikorde boven de Belg voor de positie van aanvallende middenvelder.

Toch is het niet de eerste keer dat Pioli zijn 22-jarige speler in bescherming neemt. Ook sterspeler Rafael Leão nam de ex-Bruggeling al meermaals in bescherming. Die herkent zichzelf in de manier waarop De Ketelaere behandeld en beoordeeld wordt in zijn eerste jaar voor de 'Rossoneri'.