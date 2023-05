OFFICIEEL: Anderlecht verscherpt concurrentie en legt middenvelder vast tot 2026

RSC Anderlecht maakt werk van de toekomst. De hoofdstedelingen hebben vandaag de contractverlenging van Theo Leonie naar buiten gebracht.

Theo Leonie heeft zijn contract verlengd tot medio 2026. De 23-jarige middenvelder doorliep de jeugdreeksen van RSC Anderlecht en werd de voorbije maanden al met mondjesmaat gebracht in het eerste elftal. Vanaf de voorbereiding zal hij dan ook vast worden opgenomen in de A-kern.

Anderlecht moet de komende weken dan wel op zoek naar versterking, maar ook de doorstroming van de eigen jeugdspelers blijft een héél belangrijke factor in de wederopstanding. Leonie is één van de spelers die de komende seizoenen het middenveld van paars-wit zal moeten bevolken.

Op persoonlijk vlak was het afgelopen seizoen een succes voor mij

"Neerpede is mijn thuis", is Leonie zelf héél blij met zijn contractverlenging. "Ik ben dan ook heel fier dat ik voor drie seizoenen heb bijgetekend. Op persoonlijk vlak was het afgelopen seizoen een succes voor mij. Ik hoop dan ook dat ik volgend seizoen steeds meer kan spelen."