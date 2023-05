Hij frustreert, hij doet rare dingen, maar... elke trainer in België zou graag een Christian Burgess in zijn team hebben

Deze play-offs gaat er geen week voorbij of de naam van Christian Burgess valt wel één of twee keer. Na zondag zelfs meer dan dat. De verdediger ontsnapte tegen Genk meerdere keren aan rood. Hij kruipt onder de nagels van aanvallers en trainers, maar...

Je hebt hem liever in je ploeg als bij de tegenstander, dat sowieso. Het gaat echter verder. Hoe irritant zijn speelwijze en zijn gedragingen ook kunnen zijn: elke trainer in 1A zou direct ja zeggen als zo'n type wordt aangeboden. Het is iemand die je nodig hebt om succes te gaan halen.

Met één scherpe tackle brengt hij soms het vuur in de ploeg bij Union. Karel Geraerts twijfelde zondag niet toen zijn verdediger al met geel stond: "Of ik getwijfeld heb om hem eraf te halen? Nee, geen moment. Christian is in principe slim genoeg." Dat is ook één van de redenen waarom hij met zoveel 'shit' wegkomt. Hij zal het veelal op een ongeluk doen lijken.

Hij is een beer van een vent die zich laat gelden in elk duel, maar zelf neergaat bij het minste duwtje. Maar hem nog zolang laten spelen met schorsingsgevaar als je de week erop naar Antwerp moet? Tuurlijk is dat een risico en Burgess ontsnapte dan ook tegen Genk.

In het leger zou hij die drilsergeant zijn waar je schrik van hebt

Had Rik De Mil de kans gehad om een Burgess op het veld te zetten, hij had het ook direct gedaan hoor. Burgess is zo'n alfaman die zijn ploegmaats meesleurt in de strijd. Als het eens wat moeilijker gaat, ga je als ploegmaat niet weigeren om een stap meer te zetten als hij eens kwaad naar je roept. In het leger zou hij die drilsergeant zijn waar je schrik van hebt.

Het is een groot contrast met de mens naast het veld. Iemand die zich inzet voor vluchtelingen, die geld inzamelt, die tijd maakt voor evenementen... De 31-jarige Brit zal komende zondag cruciaal zijn op de Bosuil. Om de aandacht van het publiek naar zich toe te trekken waardoor zijn maats gerust gelaten worden.

En om alles weg te koppen wat in de buurt van Anthony Moris komt. Want we vergeten soms ook dat het een steengoeie verdediger is.