Genk blijft de jeugd van Anderlecht plunderen: weer een talentje dat naar Limburg verhuist

KRC Genk is heel agressief in de werving van jeugdproducten. Overal willen ze de besten weghalen en ze lijken daar ook in te slagen. Hun favoriete visvijver lijkt ook Neerpede te zijn geworden.

Genk haalde er al verschillende grote talenten weg. En nu gingen ze er nogmaals rondkijken en gingen ze aan de haal met Aaron Murenzi, een 15-jarige aanvaller die in Neerpede als groot talent werd bestempeld. Hij tekende bij Genk een contract voor drie jaar, niet toevallig op de dag van zijn 15de verjaardag. Vroeger mag dat niet. De leegloop bij de jeugd van Anderlecht lijkt zo verder te gaan.