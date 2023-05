Lukaku, Courtois en Witsel waren ook niet blij met Martinez op WK en geven hun versie van 'De Ruzie'

In de nieuwe Amazon-documentaire 'One for All' mogen een aantal prominente Rode Duivels hun relaas doen van het WK in Qatar. Romelu Lukaku, Thibaut Courtois en Axel Witsel laten zich daar voor de eerste keer ook negatief uit over bondscoach Roberto Martinez.

In Qatar waren er barsten in de relatie tussen de spelers en de bondscoach ontstaan. “De trainer had soms strenger voor ons kunnen zijn”, vindt Witsel. “We hebben hem zelden geënerveerd gezien.” Lukaku vult aan: “Hij had ons meer kunnen pushen. Druk ons op de feiten. Een voetballer moet kritiek kunnen aanvaarden.” Maar ook 'De Ruzie' kwam aan bod. Volgens de Franse krant L'Equipe barstte het in de kleedkamer los. “Bullshit”, aldus Lukaku. “Een leugen”, zegt Courtois. "Het was amateuristisch hoe de bond daar achteraf is mee omgegaan", aldus Courtois. “Je kunt geen wereldkampioen worden als iedereen tegen je is", zei Lukaku daarover. Hij haalde daarmee de negatieve tendens in de pers aan.