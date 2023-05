Neymar zoekt nieuwe club: 'Na Barcelona weigert ook deze Europese topclub de Braziliaanse ster'

Neymar is op zoek naar een nieuwe club voor volgend seizoen. De Braziliaan wordt door PSG naar de uitgang geduwd. Al verloopt die zoektocht een pak moeilijker dan aanvankelijk verwacht.

Neymar zal niet meteen op de bank belanden bij PSG, maar de Goddelijke Kanarie heeft het vriendelijke verzoek gekregen om te vertrekken. Vooral het loon van de Braziliaan weegt te zwaar door op de Parijse loonlast. Lees: de Fransen willen geen problemen met de Europese waakhonden.

FC Barcelona keek de andere kant op toen Neymar een terugkeer wou forceren. Ondertussen is de aanvaller een tweede weigering rijker. Ook Manchester United heeft laten weten dat ze de 31-jarige Braziliaan niet naar Old Trafford zullen halen. Dat weet ESPN.

Géén interesse

Nochtans had de 124-voudig Braziliaans international zichzelf aangeboden bij The Red Devils. De Engelsen gingen vooral uit beleefdheid het gesprek aan, maar uiteindelijk lieten ze weten dat er geen interesse is om te investeren in Neymar.