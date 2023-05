Van een verrassing gesproken! Tottenham krijgt njet te horen van topkandidaat

Tottenham rekende Arne Slot tot één van de topkandidaten om trainer te worden. De deal gaat echter niet door.

Van een verrassing gesproken toch. Arne Slot wordt niet de nieuwe trainer van Tottenham in de Premier League. Slot blijft aan boord bij Feyenoord volgend seizoen.

De Nederlander beweert dat hij nooit zelf onderhandeld heeft met de Spurs. “Ik heb een hoop gehoord over de interesse van andere clubs in mij”, zegt Slot aan Voetbal International. “Ik ben dankbaar voor de waardering die daaruit spreekt, maar mijn wens is om bij Feyenoord te blijven. Er lopen geen transferbesprekingen, die zijn er ook niet geweest. De bespreking van gisteren ging uitsluitend over een eventuele verlenging.”

Feyenoord pakte in de Eredivisie dit seizoen de landstitel en mag daardoor richting Champions League. “We willen verder bouwen op de basis die er de afgelopen twee seizoenen is gelegd. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen bij Feyenoord.”