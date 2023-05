Vandenbempt legt precies uit waarom Club Brugge de perfecte keuze maakte met Deila

Club Brugge verkoos Ronny Deila boven Karel Geraerts en nog een paar andere kandidaten. De Noor is volgens Peter Vandenbempt exact wat blauw-zwart nu nodig heeft.

Vandenbempt is kritisch over de manier waarop het gebeurde, maar begrijpt Club. "Het is een goeie keuze van Club Brugge, denk ik. Het is altijd gevaarlijk om dat te zeggen. Misschien moet ik mezelf corrigeren ergens begin november, maar ik heb de indruk dat hij precies is wat Club op dit moment nodig heeft", zegt hij bij Sporza.

Hij vertelt ook waarom. "Hij kan de discipline aanscherpen binnen een groep en vooral: hij kan er vuur in steken en spelers motiveren. Spelers die niet meer mee zijn in het verhaal zal hij doorsturen of reanimeren."

De gedrevenheid van Deila is ook al gekend intussen. "Deila connecteert ook met de fans en is het gewend om prijzen te halen, iets wat hij misschien ontbrak in het project bij Standard. Hij zal voor een stroomstoot zorgen die Club Brugge enorm hard kan gebruiken."