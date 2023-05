Antwerp, Genk en Union zitten volgens Zweedse pers allemaal achter dezelfde goalgetter aan

Het wordt weer een zomer waar veel Belgische topclubs in elkaars vaarwater zullen terechtkomen. Zowat elke ploeg - behalve Club Brugge - is nog op zoek naar een diepe spits. Genk, Antwerp én Union worden alvast gelinkt aan dezelfde speler.

Het gaat om Bénie Traoré. De 20-jarige Ivoriaanse spits speelt momenteel bij BK Häcken in de Zweedse hoogste klasse en scoorde daar 9 keer in 10 matchen. Traoré is een heel ander type dan wat er momenteel rondloopt vooraan bij de geïnteresseerde Belgische ploegen.

Met zijn 1m72 is hij eerder een snelle jongen die in de diepte moet aangespeeld worden. Hij heeft wel een neus voor doelpunten. Volgens de Zweedse pers hebben Antwerp, Union en Genk hem allemaal op hun lijstje gezet.

Antwerp heeft vooraan niet al te veel keuze met enkel Vincent Janssen. Bij Union zal Boniface waarschijnlijk vertrekken. En Genk heeft nog een extra spits nodig omdat ze de huurperiode van Samatta niet gaan verlengen.