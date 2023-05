🎥 Nacer Chadli zette eerst zichzelf in de bloemetjes en mag nu een award op zijn schouw plaatsen

Nacer Chadli kende een uitstekend seizoen met Westerlo en bekroonde dit afgelopen weekend met een prachtig doelpunt. Hij zette zichzelf in de bloemetjes en krijgt deze nu.

Het was voor Nacer Chaldi zijn 500ste wedstrijd in zijn carrière. Een immense mijlpaal en dit bekroonde hij met een prachtig doelpunt. Daarmee wint hij de Bwin Action of the Week.

Chadli wordt op dit moment gehuurd door Westerlo van het Turkse Basaksehir. Daar loopt zijn contract in juni af. Hierdoor wordt hij een vrije speler. Er is zowel van Westerlo als van hemzelf de interesse om langer met elkaar door te gaan. Momenteel is er wel nog geen sprake van een nieuw contract bij de 'Kemphanen'.