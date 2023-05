Kleedkamer Standard voelt zich verraden door Deila: "Hij had kunnen wachten"

Noé Dussenne speelde zaterdag zijn laatste thuismatch voor Standard. De kapitein verlaat na vier jaar de Rouches.

Hij werd geëerd aan het begin van de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Een match die niet eindigde zoals hij gehoopt had. "Er is veel emotie geweest sinds het begin van de week, misschien was ik daar niet op voorbereid. Al voor de wedstrijd, met het geschenk van de club en de berichten van de supporters, was er veel emotie."

Gevraagd naar het vertrek van Ronny Deila naar Club Brugge, gaf Noé Dussenne toe dat deze saga de groep tijdens de Play-Offs had gestoord. Hij gaf wel aan dat het geen excuus mocht zijn voor de non-match tegen Cercle.

" De afgelopen twee weken waren erg zwaar. Ik weet niet van wanneer de besprekingen dateren, maar de coach is nooit veranderd en is zichzelf gebleven. We dachten dat het mogelijk was dat hij zou blijven. Een gevoel van verraad? Hij had een maand kunnen wachten met praten met Brugge, zij hadden niets meer om voor te spelen en wij ook niet."