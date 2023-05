Lionel Messi terug naar Barcelona? "Het zou logisch voor me zijn"

Eind juni loopt het contract van Lionel Messi bij PSG af. Er wordt alles op alles gezet om de voormalige smaakmaker van Barcelona te verleiden om bij de Spaanse kampioen te tekenen.

"Het zou logisch voor me zijn", vertelde Xavi aan SPORT. "Ik heb de leiding over onze ploeg en onze voorzitter (Joan Laporta, red.) op de hoogte gesteld van mijn wens om hem te halen. Ik twijfel er niet aan. Hij heeft de honger, is een winnaar, een leider en daarnaast een beslissende voetballer."

Xavi weet dat Messi de honger heeft, want de oefenmeester sprak met zijn voormalige ploeggenoot. "Ja, ik praat geregeld met hem. Dan vertel ik hem hoe ik zijn rol zie. Hij is een andere speler geworden. Wat hij ons zou geven? De laatste pass in de final third, assists, gevaar uit spelhervattingen, doelpunten. Wat niet? Hij zou veel aan ons bijdragen. Ik twijfel geen seconde over zijn toegevoegde waarde. Alleen het hangt ook van hem af, maar ik denk dat hij het zou willen."

"Leo is zonder twijfel de beste speler in de geschiedenis van de club geweest', vervolgde Xavi zijn lofrede. . "Hij heeft nog jaren te gaan op het allerhoogste niveau. Geen twijfel dat hij ons zou helpen. Hij kan spelen als valse negen, als vleugelspeler, als middenvelder, waar niet eigenlijk? Hij begrijpt voetbal. Als hij kan brengen wat hij op het WK bracht, dan is het een buitengewone speler. De bal ligt bij hem."