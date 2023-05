Tedesco in de problemen? "Smet op je blazoen."

Maar liefst zes Rode Duivels in het buitenland degraderen na dit seizoen. Moet bondscoach Domenico Tedesco zich zorgen beginnen maken?

"En toch hebben we het gevoel dat het allemaal wel goed komt met de Rode Duivels. Maar er degraderen wel een handvol spelers die in je ploeg toch niet onbelangrijk zijn. Dat is toch een smet op je blazoen", maakt Filip Joos zich zorgen in de podcast 90 minutes.

Youri Tielemans, Wout Faes, Timothy Castagne, Roméo Lavia, Dennis Praet en Dodi Lukebakio. Allemaal Rode Duivels die dit seizoen degradeerden uit de Premier League en Bundesliga. "Na het slechte WK in Qatar zijn er nu nog eens zoveel spelers die degraderen. Zonder die goede wedstrijden tegen Duitsland en Zweden hadden we de alarmklokken geluid en gezegd dat dit de neergang is."

Natuurlijk zijn er voor enkele Rode Duivels wel meer dan genoeg gegadigden. "Jongens als Lukebakio en Lavia zullen wel opgepikt worden. Die spelen volgend seizoen gewoon op het hoogste niveau", vult Sam Kerkhofs aan.