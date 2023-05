Na het luiden van de alarmbellen door Vanhaezebrouck: jackpot voor Gift Orban vergiftigd geschenk voor KAA Gent

De jacht op een voetballer is geopend. Het kon ook niet uitblijven. Maar een en ander kan ook verstrekkende gevolgen hebben.

KAA Gent verwacht deze zomer een hele resem aanbiedingen voor Gift Orban. Er was al interesse uit Engeland (Burnley onder meer) en Italië, maar nu ook uit Turkije.

Galatasaray is de eerste ploeg die met een echt bod is gekomen, al ging het over een huurdeal met aankoopoptie van vijftien miljoen euro.

Jackpot

Veel te weinig voor de Buffalo's. In de wandelgangen klinkt al langer dat ze minstens 25 miljoen euro willen en eigenlijk verwachten het transferrecord van Jonathan David (27+5 miljoen euro) te benaderen of te kloppen - afhankelijk van mogelijke percentages en clausules.

Maar er is meer aan de hand, want Ivan De Witte en Michel Louwagie zouden ook de verkoop van de club stilaan on hold gezet hebben. Ze gokken er mogelijk op dat de verkoop van Gift Orban ervoor kan zorgen dat ze zelf kunnen investeren in genoeg nieuwe spelers.

Pieter Gerkens is op komst, Keegan Jelacic werd al aangekondigd en er staan er nog heel wat op het verlanglijstje (lees het HIER nog eens helemaal na).

Een en ander zou zo wel meteen opnieuw ingaan zijn tegen Hein Vanhaezebrouck, die vurig hoopte op een investeerder bij Gent om écht mee te kunnen met de grote ploegen.

Alarmbel

Nadat het Europees ticket voor het negende jaar op rij binnen was, luidde de oefenmeester van Gent duidelijk de alarmbel.

"Als hier geen investeringen gebeuren, kunnen wij niet meer mee", was hij kristalhelder. Afwachten wat er de komende maanden zal gebeuren dus, maar de verkoop van Gift Orban voor een recordbedrag zou - net als eerder met Jonathan David het geval was - de hele zaak een paar jaar kunnen opschuiven.

Een echte oplossing op lange termijn is dat echter niet, gezien het verdienmodel van de clubs in België. De Witte en Louwagie zijn sinds hun komst wel altijd zeer gedegen omgegaan met geld - ze trokken de club uit een diepe put.