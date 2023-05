Staat één van de toptransfers van de zomer op de helling? 'Operatie van goudhaantje dreigt roet in het eten te strooien'

Jude Bellingham staat op het punt om een monstertransfer te maken. Real Madrid en Manchester City willen deze zomer ruim honderd miljoen euro betalen om de middenvelder binnen te halen. Al dreigt een operatie roet in het eten te strooien.

The Daily Mail laat weten dat Jude Bellingham een knie-operatie moet ondergaan. De Engelse middenvelder voetbalt al een poosje met een verband rond de knie. De medische staf van Borussia Dortmund hoopte de blessure zonder snijden te laten genezen, maar dat lijkt dus niet het geval.

Zo'n operatie zorgt ervoor dat de toptransfer van Bellingham even zal moeten wachten. Real Madrid en Manchester City onderhandelen met Borussia Dortmund over de deal, maar beide grootmachten willen wachten met de laatste stappen tot de operatie achter de rug is.