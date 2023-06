Analist weet voor welk middenveld Wouter Vrancken tegen Antwerp zal kiezen

KRC Genk speelt zondag in eigen huis tegen Royal Antwerp FC. Als het wint en de uitslag van Union-Club Brugge valt mee, dan kunnen de Limburgers de titel pakken.

Het zijn spannende dagen richting de ontknoping in de Jupiler Pro League. De titelkoorts stijgt naar een absoluut climax. Ook bij KRC Genk zijn ze nog volop in de running om de hoofdprijs dit seizoen te pakken.

Het is vooral uitkijken met welke opstelling Wouter Vrancken zal spelen, want hij heeft toch wel enkele stevige knopen door te hakken voor dit weekend. “Eerst en vooral: Wouter Vrancken moet just niks”, zegt Stef Wijnants aan Het Belang van Limburg.

“Maar hoe ik hem ken, acht ik de kans groot dat El Khannouss zondagavond tegen Antwerp aan de aftrap zal staan en dat Trésor weer naar de flank verhuist. Net als Tolu heeft Sor het moeilijk om meteen zijn stempel te drukken bij Genk, wat absoluut geen schande is als nieuwkomer in de Belgische competitie”, gaat de analist verder.

Het middenveld lijkt dan ook zo goed als zeker, tenzij de blessure van Heynen roet in het eten gooit. “Daarom lijkt het me logisch dat Vrancken teruggrijpt naar zijn vaste driehoek op het middenveld Heynen-Hrosovsky-El Khannouss. Mocht Heynen in extremis toch niet fit blijken, verwacht ik Aziz Ouattara in de basis als zijn vervanger.”